Barça : Neymar réclame Paulinho à ses dirigeants

Questionné par Sport, Neymar a donné son sentiment sur les rumeurs reliant le FC Barcelone à Paulinho. Le Brésilien ne tarit pas d'éloges sur son compatriote : "On attend Paulinho les bras ouverts. On espère qu'il va signer. C'est un de mes amis et un grand joueur, tout le monde l'accueillera avec plaisir. Il a beaucoup de qualités, tout le monde a vu ce qu'il fait en sélection." Il ne reste plus qu'aux dirigeants du Barça à satisfaire leur attaquant et à recruter le milieu défensif du Guangzhou Evergrande, en Chine.