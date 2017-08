Barça : Neymar a fait ses adieux

Neymar a été autorisé à quitter l'entraînement du FC Barcelone après avoir fait ses adieux à ses coéquipiers. Son arrivée au PSG n'est plus qu'une question d'heures.

Le feuilleton Neymar arrive à son épilogue ou presque. Le Brésilien s'est présenté ce mercredi à l'entraînement du FC Barcelone pour confirmer son départ au PSG et faire ses adieux à ses coéquipiers.



Arrivé peu après 9 heures, l'attaquant de 25 ans n'aurait même pas participé à la séance et serait reparti dans la foulée, comme le révèlent plusieurs médias espagnols.



Le FC Barcelone s'est brièvement exprimé, de manière officielle, sur l'absence de Neymar de la séance d'entraînement du jour. L'attaquant brésilien a eu l'autorisation de l'entraîneur Ernesto Valverde de ne pas s'entraîner avec ses coéquipiers. Si le Barça n'a pas dévoilé la raison, le doute n'est plus permis : l'ex-prodige du FC Santos va s'engager en faveur du PSG.