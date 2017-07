Barça : Coutinho en priorité en cas de départ de Neymar ?

Alors que la probabilité de voir Neymar quitter le Barça semble grande, les médias européens évoquent les diverses pistes pour le remplacer. En Angleterre, The Sun parle d'un intérêt des Catalans pour Coutinho, le milieu brésilien de Liverpool. L'international auriverde n'est pas le seul sur les tablettes du club espagnol. D'après le média anglais, le Français Ousmane Dembélé, qui évolue au Borussia Dortmund, est également surveillé. En Italie, Tuttosport a établi une liste de noms : outre Paulo Dybala, intransférable pour la Juventus, le Monégasque Kylian Mbappé et le Madrilène Marco Asensio seraient suivis. Ainsi que l'attaquant allemand du Bayern Munich, Thomas Müller, suivi par Liverpool, Manchester United, la Juventus et Arsenal.