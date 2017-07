Au Barça, tout le monde tente de convaincre Neymar de rester

Alors que le suspense est encore total à propos de l'avenir de Neymar, Ernesto Valverde a lui aussi tenté de trouver les arguments pour retenir la star brésilienne. A l'image de Lionel Messi et Luis Suarez, l'entraîneur du FC Barcelone a eu une longue discussion avec son joueur pour tenter de le retenir en Catalogne. Comme l'explique le Mundo Deportivo ce dimanche, le technicien espagnol a usé de tous les arguments possibles et imaginables pour faire changer d'avis son attaquant, que l'on annonce avec insistance du côté du PSG. "Nous voulons que Neymar reste avec nous, On connaît sa valeur sur le terrain et on sait ce qu'il apporte dans le vestiaire", a d'ailleurs rappelé le coach du FC Barcelone après la victoire en match de préparation contre la Juventus Turin (2-1).