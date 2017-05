Alvaro Morata dit non à la Chine

Peu utilisé cette saison par Zinedine Zidane, Alvaro Morata pourrait quitter le Real cet été. Le joueur a de nombreuses propositions de clubs Européen mais également de Chine.

Si l'on en croit les informations du Sun, l'international espagnol aurait refusé une offre astronomique venant de Chine.



Un club du championnat chinois aurait proposé un salaire annuel de 35 millions par an pour le faire venir, ce à quoi il a répondu négativement: "J'ai besoin d'être titulaire. J'ai besoin de jouer plus et que quelqu'un me soutienne vraiment. Je suis très heureux à Madrid et ils me soutiennent. Mais si une offre comme cela (Chelsea) se présente à nouveau et qu'ils (les dirigeants du Real) veulent vendre, je ne devrais pas fermer la porte", confiait récemment l'ancien attaquant de la Juventus Turin.