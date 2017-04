Accusé de viol, Ronaldo va poursuivre Der Spiegel

Cristiano Ronaldo est accusé par Der Spiegel d'avoir acheté le silence d'une femme violée en 2009. Il annonce qu'il va attaquer le journal allemand en justice.

Cristiano Ronaldo est accusé par le journal allemand Der Spiegel d'avoir acheté le silence d'une femme violée en 2009. L'entourage de l'attaquant portugais n'a pas mis longtemps à réagir. Par le biais de la société Gestifute gérée par son agent Jorge Mendes, la star du Real Madrid dénonce "une accusation répugnante et scandaleuse."



D'après des documents dévoilés par "Football Leaks" et publiés par l'hebdomadaire allemand Der Spiegel, Cristiano Ronaldo aurait payé 375.000 dollars à une femme établie aux Etats-Unis. Celle-ci l'accusait de l'avoir violée en 2009. Dans l'accord dévoilé, la femme s'engage à rester silencieuse sur les faits qui se seraient produits dans un hôtel de Las Vegas. Contacté par le Spiegel, l'attaquant portugais Ronaldo a répondu par l'intermédiaire de son avocat qu'il rejetait "avec la plus grande force" ces accusations et qu'il se laissait le droit de porter plainte.