Les invités de Messi jugés radins !

Le journal espagnol MARCA a révélé le montant collecté pour une association lors du mariage de Lionel Messi et Antonella Roccuzzo le 30 juin dernier à Rosario en Argentine.

Le couple a invité 260 proches, dont plusieurs footballeurs. Parmi eux, le Brésilien Neymar Jr, Angel Di Maria, Gerard Piqué et son épouse, la chanteuse Shakira, et le Camerounais Samuel Eto'o Fils.



Ils avaient demandé à recevoir en guise de cadeaux de mariage une contribution pour la cagnotte destinée à l'organisation Techo qui aide les quartiers pauvres des pays d'Amérique latine.



La somme finale récoltée est de 9562 euros soit une moyenne de 37 euros par personne !