Football - Transferts

Les bruits du mercato : Marseille, Paris, ASSE...

by Top Mercato

FRANCE



OM : Rudi Garcia a confirmé que l'arrivée d'un nouvel attaquant restait la priorité du moment.



PSG : Daniel Alves a démenti son implication dans la possible arrivée de son compatriote Neymar. // Le Barça penserait à Angel Di Maria, afin de prendre la place de Neymar.



Montpellier : le milieu colombien Facundo Píriz (Terek Grozny) arrive sous la forme d'un prêt avec option d'achat.



ASSE : arrivé l'hiver dernier, Jorginho doit faire l'objet d'un prêt à Chaves. // Le milieu sénégalais Assane Dioussé (Empoli) devrait débarquer contre 5 millions d'euros.



Nice : le latéral Arnaud Souquet serait sur les tablettes d'un club de Premier League.



Monaco : Man City et le Real Madrid auraient abandonné la piste menant à Kylian Mbappé, jugeant le tarif demandé par Monaco trop important.



OL : les dirigeants négocieraient avec le Zénith St Petersbourg le possible transfert d'Emanuel Mammana.



Nantes : Maxime Dupé a prolongé son bail jusqu'en 2021. // Ciprian Tatarusanu a signé un contrat de deux années.



Caen : Frédéric Guilbert quitte Bordeaux et signe pour quatre saisons en Normandie.



Metz : l'équipe lorraine serait en passe d'accueillir Emmanuel Rivière (Newcastle).



Strasbourg : l'entraîneur Thierry Laurey a rempilé jusqu'en 2019.



Dijon : le gardien Baptiste Reynet prolonge jusqu'en 2021.



Monaco : courtisé par le Real et le Barça, Kylian Mbappé peut être vendu contre un chèque de 180 millions d'euros.





ETRANGER



Bayern : le milieu portugais Renato Sanches serait sur les tablettes de Chelsea.



Juventus : la Vieille Dame continue de s'activer pour Blaise Matuidi (PSG) et Baldé Keita (Lazio Rome).



Man City : Josep Guardiola se dit prêt à parapher un nouveau contrat avec le club mancunien.



Grèce : l'attaquant brésilien Brandao s'est engagé pour une année en faveur de Levadiakos, équipe entraînée par José Anigo.



Celtic : Moussa Dembélé est sorti du silence, taillant les journalistes qui indiquaient qu'il ne souhaitait pas revenir en France.



Chelsea : les Blues seraient disposés à offrir 68 millions d'euros pour obtenir le renfort d'Alex Sandro.



Barça : le président de la Liga se dit prêt à attaquer le PSG en justice, pour le dossier Neymar.



Villarreal : Jonathan dos Santos part retrouver son frère Giovani aux Los Angeles Galaxy.



West Ham : l'attaquant anglais Ashley Fletcher a signé pour quatre ans en faveur de Middlesbrough (D2).



Dortmund : Mikel Merino est prêté pour une saison à Newcastle (sans OA).



Juventus : Stephan Lichsteiner aurait donné son accord à l'OGC Nice. Il pourrait rejoindre les Aiglons sous réserve que son club lui trouve un remplaçant.