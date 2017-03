Football - Résultats

Les Bleues renversent les Anglaises

L'équipe de France féminine a arraché une victoire face à l'Angleterre (1-2), mercredi soi à Chester à l'occasion de la SheBelieves Cup, un tournoi amical disputé aux États-Unis. Nobbs avait ouvert la marque pour les Anglaises (32e). Delie a inscrit le but de l'égalisation française à la 810e minute. Et c'est la capitaine Wendie Renard qui a inscrit le but de la victoire à la 95e minute ! Les joueuses d'Olivier Echouafni ont ainsi parfaitement commencé les réglages en vue de l'Euro 2017.

Le 27 février dernier, les Bleues ont atterri aux États-Unis où elles sont attendues pour disputer la SheBelieves Cup, un tournoi amical organisé entre quatre équipes nationales qui font partie du top 5 du classement féminin de la FIFA : les États-Unis (1er), l'Allemagne (2ème), la France (3ème) et l'Angleterre (5ème). Ce soir, pour le premier match de la compétition, les joueuses d'Olivier Echouafni affronteront l'Angleterre sur la pelouse du Talon Energy Stadium à Chester en Pennsylvanie.



C'est la deuxième édition du tournoi inspiré du mouvement SheBelieves créé par l'Équipe américaine lors de la Coupe du Monde 2015 au Canada. Il s'agit « d'inspirer les jeunes filles et les femmes, et les encourager à accomplir leurs rêves, dans le sport ou ailleurs », explique la Fédération.



Pour cette édition 2017, 92 participantes sont conviées dont quatorze Lyonnaises : l'Américaine Alex Morgan, les Allemandes Josephine Henning, Pauline Bermer et Dzsenifer Marozsán et les dix Françaises Sarah Bouhaddi, Méline Gérard, Jessica Houara-D'Hommeaux, Griedge Mbok, Wendie Renard, Camille Abily, Claire Lavogez, Amel Majri, Eugénie Le Sommer et Élodie Thomis.





L'Euro 2017 en ligne de mire



La première édition de la SheBelieves Cup s'était tenue quelques mois seulement avant les Jeux Olympiques de Rio 2016. Cette année, la compétition amicale fait figure d'antichambre de l'Euro 2017 pour la France, l'Allemagne et l'Angleterre qui se retrouveront du 16 juillet au 6 août aux Pays-Bas pour la 12ème édition du championnat européen. L'occasion pour les Bleues de commencer à faire quelques réglages sur le terrain, d'apprendre à jouer ensemble et d'acquérir une certaine expérience de groupe. Elles en auront besoin pour affronter l'Autriche, l'Islande et la Suisse en phases de poule cet été.