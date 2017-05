Football - News

Les barrages de Ligue 1 et Ligue 2 programmés

Les dates et horaires des barrages de LIGUE 1 et Domino’s Ligue 2 ont été fixés par la commission de la LFP.



Barrage aller de LIGUE 1 :

Jeudi 25 mai à 20H45 (co-diffusion Canal+ et BeIN SPORTS)

3e de Domino's Ligue 2 – 18e de LIGUE 1



Barrage retour de LIGUE 1 :

Dimanche 28 mai à 21h00 (co-diffusion Canal+ et BeIN SPORTS)

18e de LIGUE 1 – 3e de Domino's Ligue 2





Barrage aller de Domino's Ligue 2 :

Mardi 23 mai à 20h45 (co-diffusion Canal+ et BeIN SPORTS)

3e du National – 18e de Domino's Ligue 2



Barrage retour de Domino's Ligue 2 :

Dimanche 28 mai à 18h00 (co-diffusion Canal+ et BeIN SPORTS)

18e de Domino's Ligue 2 – 3e du National