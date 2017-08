La FIFA a communiqué l'identité des douze techniciens en lice pour être désigné entraîneur de l'année 2017.

Un seul Français figure dans la liste mais il est le grand favori : Zinedine Zidane. Le champion du monde 1998 a notamment remporté la Liga et la Ligue des Champions avec le Real Madrid. Champion de France et demi-finaliste de la C1 avec Monaco, Leonardo Jardim n'a pas été oublié.





Here are the 1⃣2⃣ candidates for #TheBest FIFA Men's Coach 2017 👌 pic.twitter.com/eHAYON2Kkg