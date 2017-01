ManU se rapproche d'un titre de consolation

Manchester United a remporté, à Old Trafford, la demi-finale aller de la League Cup contre Hull City (2-0). Grâce à Juan Mata (56e) et Marouane Fellaini (87e), le club mancunien prend une belle option pour la qualification en finale. Les Red Devils, qui ont signé une neuvième victoire consécutive toutes compétitions confondues, devront tout de même résister au retour sur la pelouse des Tigers, le 26 janvier prochain.



Après un début de saison très compliqué, Manchester United se rapproche du premier titre de l'ère Mourinho. Pas le plus prestigieux. Mais nul doute que le Portugais saura s'en contenter.