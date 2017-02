Claude Puel, l’ambitieux

Cet après-midi (17h30), l’ancien coach de l’OGC Nice va disputer une finale de League Cup dès sa première saison sur le banc de Southampton. De l’équipe réserve de Monaco en passant par Lyon pour atterrir à Southampton, le Castrais a de l’ambition et franchi les étapes progressivement.

Première année et première finale avec son nouveau club de Southampton ce dimanche après-midi face à Manchester United. Une finale de la League Cup qui se jouera à Wembley ou plus de 33 000 supporters des Saints feront le déplacement dans la capitale pour y soutenir l'équipe du nouveau coach français. Un coach qui a un bilan en demi-teinte pour une première année. Oui, la finale représente une ligne importante du bilan mais le club qui a terminé sixième du dernier championnat, est aujourd'hui onzième, très loin de cette sixième place. Claude Puel, ne retient presque pas cette année de transition entre son arrivée et la mise en place de son projet futur pour le club. Pour lui, il faut plusieurs années pour mettre en place un style de jeu, un programme de formation et les résultats n'arrivent pas en une saison. Puel, aura cette fois les moyens pour faire grandir son équipe, comme il le souhaite. Le directoire du club lui octroie des sommes importantes, même si l'ancien coach de Lyon préfère comme à son habitude miser sur des jeunes prodiges.



Club après club, Claude Puel continu de grandir

On ne connait pas grand-chose de cet entraîneur, pas souvent sur les plateaux de télévision. On connaît que ce qu'il veut laisser paraître de lui. Claude Puel est une personne de conviction, avec son style de jeu, un gagneur et souhaite toujours aller le plus haut possible avec ses clubs. C'est l'un des seuls entraîneur encore en activité, à pouvoir se mettre au même niveau physique de ses joueurs pendant les entraînements. L'esprit de la gagne c'est le premier adjectif pour le caractériser. Plusieurs joueurs qui sont passés sous ses ordres, parlent d'une forte progression du football avec Puel. Pour sa première année sur le banc de Southampton, ramener un premier trophée au club, serait la première pierre du grand édifice qu'il souhaite construire avec cette équipe. Face au Manchester United de Zlatan Ibrahimovic, la mission sera compliquée, le challenge, lui, est magnifique pour cette ville portuaire du Sud de l'Angleterre.









NICOLAS PELLETIER