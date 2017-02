Ce diable de Zlatan crucifie les Saints

Manchester United remporte la Coupe de la Ligue anglaise en s'imposant en finale face à Southampton (3-2) grâce à un doublé de Zlatan Ibrahimovic.





L'histoire était belle pour les Saints de Southampton dirigés par Claude Puel. Une finale face à Manchester United et la perspective d'un titre national. Zlatan Ibrahimovic marque très vite (19e) et Lingard double la mise pour les Red Devils (38e). Mais Southampton revient sur un doublé de Gabbiadini avec un premier but juste avant la pause (45+1) et l'autre juste après (48e). Les deux équipes sont dos à dos et on sent l'exploit des Saints possible. Mais c'est sans compter le talent d'Ibrahimovic qui inscrit le but du trophée à la toute fin du temps réglementaire (86e).



Le géant suédois et son entraîneur Jose Mourinho peuvent savourer leur premier titre sous les couleurs mancuniennes. Pour Claude Puel et les siens, il faudra encore patienter...