Le SC Bastia va changer de direction et repartir en National 3

Alors que le SC Bastia était proche de déposer le bilan et de dissoudre l'association SC BASTIA, le club va organiser jeudi une assemblée générale extraordinaire de l'association pour permettre la démission des dirigeants actuels. Ils seront remplacés par Claude Ferrandi (directeur de la société NRC), et Pierre-Noël Luiggi (PDG d'Oscaro).



Le club va donc pouvoir normalement repartir en National 3 (ex-CFA 2). Les nouveaux dirigeants vont devoir présenter un plan de relance du club et combler les 1,2 million d'euros de déficit de l'association. Objectif : retrouver l'élite du football français dans 5 ans.



Pour permettre de repartir sur des bonnes bases, le club a demandé à la FFF le report des 4 premiers matchs de la saison, le temps de pouvoir constituer une équipe.