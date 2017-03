Football - Résultats

Le pré-retraité Podolski offre la victoire à la Mannschaft

L'Allemagne a battu l'Angleterre (1-0), mercredi soir à Dortmund, en match amical. Pour sa dernière sélection Lukas Podolski a inscrit le but de la victoire.





Un match amical de prestige se disputait mercredi soir à Dortmund entre l'Allemagne et l'Angleterre. La sélection de Joachim Löw s'est imposée sur le score de 1-0. Pour sa 130e et dernière sélection avec la Mannschaft, Lukas Podolski a marqué son 49e but d'une sublime frappe du pied gauche (69e), de l'extérieur de la surface sur une remise d'André Schürrle.