Le Paris FC et Juvisy vont fusionner pour former un grand club à Paris

Les deux clubs de la capitale, le Paris FC et de Juvisy vont fusionner. Cette annonce devrait se faire dimanche lors d'une conférence de presse, en marge d'un match de championnat de D1 féminine.

C'est une information du site RMC SPORT, qui affirme que les deux clubs, le Paris FC et Juvisy, vont fusionner pour former un grand club parisien. C'est un rapprochement qui est réalisé après plusieurs semaines de travail entre le club du Paris FC (10e de National) et Juvisy (D1 féminine). La conférence de presse est annoncée pour dimanche, en marge du match Juvisy - Saint-Etienne avec la présence des deux présidents qui annonceront le nouveau nom du club.