Football - Fédérations

Le football chinois a un nouvel ambassadeur

Véritable icône en Argentine, Diego Maradona va découvrir un autre continent. L'ex Napolitain a annoncé qu'il partait à la découverte d'un nouveau pays en tant qu'ambassadeur.

Si la Chine fait beaucoup parler en matière de transferts de joueurs (Hulk, Oscar, Tevez...), l'Empire du Milieu vient de réaliser un gros coup. En effet, Diego Maradona et le gouvernement se sont mis d'accord pour que l'ancienne idole du San Paolo devienne l'ambassadeur du football Chinois. Son but sera de promouvoir le ballon rond dans le pays.

" Merci beaucoup Madame Tanq Qinghui (son agent dans le pays) pour cette opportunité de me permettre de travailler en Chine, je vous en serai éternellement reconnaissant".