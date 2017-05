Football - News

Le csc de 45 mètres d'un jeune de Chelsea

Fikayo Tomori, membre de l'équipe d'Angleterre U20 et joueur de Chelsea, a certainement inscrit le but contre son camp le plus incroyable de sa carrière face à la Guinée : une passe en retrait de 45 mètres qui a trompé son gardien Dean Henderson.





CdM U20 - Le csc de 45 mètres d'un jeune de... par Omnisport-fr