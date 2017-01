Football - News

Le champion d'Asie suspendu

Le club sud-coréen Jeonbuk Hyundai, champion d'Asie en titre, a été suspendu pour 2017 en Ligue des champions d'Asie, sanctionné dans une affaire de pots-de-vin versés dans son pays à des arbitres. Des faits qui remontent à plusieurs saisons maintenant.



Jeonbuk Hyundai "ne peut prétendre disputer les compétitions de l'AFC en 2017 en raison de son implication indirecte dans des activités ayant eu pour but d'arranger ou influencer l'issue de rencontres du championnat sud-coréen en 2013 et 2014", a annoncé la confédération asiatique (AFC). Le club, reconnu plus tôt coupable de matches arrangés dans son championnat par l'un de ses scouts, avait été sanctionné de neuf points de retrait par l'AFC et écopé d'une amende supérieure à 80.000 euros. Cela n'avait pas empêché le double champion en titre de Corée du Sud de remporter en novembre la Ligue des champions d'Asie au détriment de Al Ain (EAU), compétition pour laquelle il s'était de nouveau qualifié "sportivement".