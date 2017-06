Le Brésil écrase l'Australie

Le Brésil s'est offert un jolie succès en match amical face à l'Australie ce mardi du côté de Melbourne. Les Brésiliens l'ont emporté 4-0 sans trembler

Victoire sans appel du Brésil ce mardi matin face à l'Australie sur le score de 4-0. Les buteurs se nomment Diego Souza dès la 10e seconde de jeu ainsi qu'à la 90e. Le second but marqué par Thiago Silva sur corner avant que le joueur du Shakhtar Donetsk Taison finisse le travail avec un troisième but. C'est un Brésil impeccable que l'on a pu voir à Melbourne face à une formation de l'Australie qui prépare la Coupe des Confédérations à venir.



