Football - News

Le Bayern mise sur Kingsley Coman

Le Bayern réalise une belle saison malgré de nombreuses blessures. Depuis le début de l'année, l'infirmerie du club bavarois se vide petit à petit. Après Robben ou encore Ribéry, c'est maintenant au tour de Coman de revenir sur les pelouses. Talentueux, vif le joueur prêté par la Juve séduit Ancelotti depuis son retour.



Il y a quelques jours, le directeur général du Bayern Munich Kar-Heinz Rummenigge, avait annoncé à Tuttosport que le club leader de Bundesliga allait très certainement lever l'option d'achat du tricolore. Une option de " 21 millions d'euros". Et ce choix viendrait de son entraîneur, Carlo Ancelotti. " Il a eu beaucoup de problèmes, mais maintenant il est rétabli et en forme, et l'idée est qu'il reste". Pour le moment le Français qui revient de blessure a marqué 2 buts en 5 apparitions sous le maillot munichois.



GZ