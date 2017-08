Football - Transferts

Le Barça pourrait prendre Coutinho et Dembélé pour le prix de Neymar

Comme annoncé depuis quelques jours, Philippe Coutinho serait en passe de signer au FC Barcelone. Le transfert pourrait être officialisé rapidement. Après avoir été contraint de laisser partir Neymar au PSG, le club catalan devrait bel et bien se venger sur Liverpool avec le recrutement du milieu de terrain brésilien. Selon les informations de ESPN, les deux clubs seraient parvenus à un accord sous la pression du joueur qui souhaitait absolument rejoindre les Blaugrana. Les Reds devraient toucher un chèque de 90 millions d'euros, mais l'addition pourrait grimper jusqu'à 120 millions grâce aux divers bonus négociés.



Le FC Barcelone a également passé la seconde dans le dossier Ousmane Dembélé. Les dirigeants blaugrana sont clairement décidés à recruter l'international français au plus vite mais le Borussia Dortmund n'a pas l'intention de lâcher prise aussi facilement. D'après les médias catalans RAC1 et Sport, le club de la Ruhr exigerait un chèque de 150 millions d'euros pour lâcher l'ancien joueur du Stade Rennais.



Montant de l'addition pour les deux joueurs, environ... 240 millions d'euros. Soit à peine plus que le montant de la clause libératoire de Neymar versée par le PSG.