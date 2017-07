Football - People

La générosité de Lionel Messi

Messi a redistribué les denrées qui n'ont pas été consommées à son mariage à la banque alimentaire de Rosario.



Très attaché à sa ville natale, Messi n'a pas hésité à donner la nourriture et les boissons non consommées à la Banco de Alimentos de Rosario, un organisme qui redistribue des vivres aux plus démunis.



Et ce n'est pas tout. Lionel et sa femme Antonella ont demandé en guise de cadeau de mariage à ce que leurs convives fassent un don à la fondation Leo Messi qui vient en aide aux enfants défavorisés dans le monde entier.



Beaux gestes !