Football - News

La FIFA dévoile son onze de l'année

L'équipe-type de la FIFA a été dévoilée ce lundi lors d'une cérémonie qui s'est déroulée à Zürich en Suisse. Aucun Français n'en fait partie.

Même s'il a fini sur le podium du dernier Ballon d'Or, Antoine Griezmann ne figure pas dans l'équipe-type de la FIFA cette année. Il faut dire que la concurrence était énorme à son poste puisque Lionel Messi est associé à Cristiano Ronaldo et Luis Suarez dans le trio offensif de ce onze de rêve. Neymar est l'autre grand absent de ce onze.



Aucun joueur de l'équipe de France ne figure dans cette équipe-type composée par l'instance du football mondial. Présent l'an dernier, Paul Pogba est devancé par Andres Iniesta (FC Barcelone) et Toni Kroos (Real Madrid) au milieu de terrain.



Les deux clubs espagnols placent au total neuf de leurs joueurs dans ce onze idéal de l'année. Manuel Neuer (Bayern Munich) et Daniel Alves (ex-Barça) arrivent à tirer leur épingle du jeu.



Le onze de l'année : Neuer - Alves, Piqué, Ramos, Marcelo - Modric, Kroos, Iniesta - Messi, Suarez, Ronaldo.