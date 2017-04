Football - News

La Corée du Nord ne jouera pas la Coupe du monde de football 2019

La Corée du Nord ne s’est pas qualifiée pour la Coupe d’Asie 2018 en Jordanie, seule compétition permettant aux équipes asiatiques d’obtenir leur ticket pour le mondial de la FIFA 2019 qui aura lieu en France dans deux ans.





À l'issue du tournoi de qualification à la Coupe d'Asie 2018 (qui avaient lieu du 3 au 11 avril derniers), huit équipes ont décroché leur billet pour les phases finales organisées en Jordanie dans un an. À l'inverse, 15 équipes ont été éliminées de cette compétition, dont la Corée du Nord. Doublée par son homologue du Sud grâce à une meilleure différence entre les buts inscrits et les buts encaissés, le pays de Pyongyang a donc vu ses espoirs de participer à la Coupe du monde FIFA 2019 en France disparaître. En effet, seules les cinq meilleures équipes de la Coupe d'Asie 2018 gagneront leur pass pour le mondial.



Les pays du continent asiatique encore en lice pour participer à la compétition du plus haut niveau du football féminin sont donc : la Jordanie (pays organisateur de la Coupe d'Asie 2018, qualificative pour le mondial), les Philippines, la Corée du Sud, la Thaïlande, le Vietnam, et les trois meilleures équipes de la dernière édition de la Coupe d'Asie en 2015, à savoir le Japon (vainqueur), l'Australie (finalise) et la Chine (3ème).



Côté européen, ce sont le Kazakhstan, l'Albanie, la Moldavie et les Îles Féroé qui sont sortis vainqueurs du tour préliminaire disputé du 6 au 11 avril. Ils se sont ainsi qualifiés pour les phases de groupes des qualifications qui se dérouleront du 11 septembre 2017 au 4 septembre 2018.



FC