Football - Economie

La Chine impose des restrictions à ses clubs

C'est un changement qui va avoir des conséquences très lourdes pour l'avenir du football chinois. Les dirigeants de la Fédération chinoise ont décidé de limiter les dépenses en période de mercato.

C'est un tournant pour le football chinois et le football mondial. La Fédération chinoise de football va imposer avant le mercato d'été qui va bientôt s'ouvrir (le 19 juin) de nouvelles restrictions aux clubs de son pays pour limiter les abus. Dans la réalité, cette restriction va se présenter d'une manière inconnue en Europe. Les clubs qui veulent acheter un joueur et qui sont déficitaires, vont devoir verser la même indemnités de transfert à un fonds gouvernemental. Ce fond aura pour but de former les footballeurs et promouvoir le sport en Chine.



Autre limite à partir de la saisons 2018, le onze sur le terrain qui sera aligné devra comporter un nombre égal de joueurs étrangers et de footballeurs chinois. La fédération limite déjà depuis cette saison à 3 le nombre de footballeurs étrangers dans un onze de départ et impose aux équipes de faire jouer à chaque rencontre au moins 2 joueurs chinois U23. NP