Football - Insolites

La Belgique prête à jouer à l'extérieur

Et si la sélection de Belgique recevait son adversaire... à l'étranger ? L'équipe de Belgique pourrait, dès 2018, disputer ses matches "à domicile" en France ou aux Pays-Bas, selon une suggestion du nouveau président de la Fédération, Gérard Linard. « Il y a des stades en France et aux Pays-Bas... Je ne dis pas que l'on doit le faire, et je ne sais pas si c'est faisable, mais c'est un dossier sur lequel nous devons nous pencher », explique Gérard Linard au quotidien Het Laaste Nieuws. « Nous avons besoin d'un stade d'une capacité de 40.000 places sinon nous faisons trop de pertes. C'est tout ce qui importe. Nous verrons si un nouveau stade sera construit, si l'ancien sera rénové ou si deux ou trois clubs agrandissent leur stade. Nous devrions donc pouvoir jeter un coup d'oeil à l'étranger », argumente-t-il.



La location du vétuste stade Roi Baudouin prend fin en 2018 et celle-ci coûterait trop cher. Le projet de construction d'un nouveau stade national est actuellement à l'arrêt et aucune autre enceinte belge ne peut proposer une capacité d'au moins 40.000 places.