L’UEFA va tester un nouveau format pour les tirs au but

L’IFAB et l’UEFA vont mettre en place un nouveau format pour les séances de tirs au but avec des tests lors du prochain championnat d’Europe féminin des U17.



Voici ce nouveau format :



Cela fonctionnera de la manière suivante :



1er tir au but : Équipe A – 2e tir au but : Équipe B



3e tir au but : Équipe B – 4e tir au but : Équipe A



5e tir au but : Équipe A – 6e tir au but : Équipe B



7e tir au but : Équipe B – 8e tir au but : Équipe A



9e tir au but : Équipe A – 10e tir au but : Équipe B



En cas d'égalité



11e tir au but : Équipe B – 12e tir au but : Équipe A



Si l'égalité persiste



13e tir au but : Équipe A – 14e tir au but : Équipe B,

et ainsi de suite