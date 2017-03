Une rivalité historique entre la France et l'Espagne

Un match amical seulement dans le titre, depuis une certaine finale de l’Euro 1984 remportée par l’équipe de France de Michel Platini (2-0), une énorme rivalité existe entre les deux pays. Au Stade de France ce soir (21h00), les "jeunes" Bleus devront partir au combat face aux ennemis espagnols qui ne lâcheront rien, et s’offrir une belle victoire de prestige.



Ce n'est jamais un match normal face aux voisins espagnols, la France et l'Espagne, une rivalité qui existe sur le terrain mais aussi en dehors. Une rivalité qui même lors d'un match amical sera très visible. Une rencontre qui sera surtout l'occasion pour Didier Deschamps de montrer au reste de l'Europe son énorme réservoir avec ses jeunes prodiges comme Lemar, Mbappé, Griezmann, Umtiti, Laporte ou même Dembélé.... les prochaines stars du mercato estival qui font tourner, depuis plusieurs semaines, les têtes des recruteurs et des journalistes de l'autre côté des Pyrénées.



L'Espagne, pays avec le football comme religion, et son capitaine Ramos attendent un joueur de l'équipe de France au tournant, le jeune prodige Kylian Mbappé. Ramos veut être titulaire ce soir, seulement pour tester le joueur de l'AS Monaco et voir s'il a le niveau dans l'optique d'une signature en juin prochain au Real Madrid. Un peu la grosse tête ce Ramos.... Il faut dire que depuis plusieurs semaines le monégasque est en Une des journaux en Espagne et perturbe le travail des recruteurs du TOP 10 européen, qui viennent tous prendre des renseignements sur la pépite de la Principauté. Mais pour le voir il faudra attendre, Mbappé débutera la rencontre sur le banc ce soir face à la Roja.



Plusieurs changements pour Deschamps

Quelques jours après la victoire face au Luxembourg (1-3), la France va afficher un visage très différent pour affronter l'Espagne. Deschamps va procéder à plusieurs changements en s'appuyant sur le duo de l'Atlético Griezmann - Gameiro pour animer son attaque. Un autre joueur devrait profiter de ces changements, le Monégasque Thomas Lemar qui aura lui aussi l'occasion de montrer son talent sur le côté gauche. Au milieu de terrain, Adrien Rabiot va prendre la place de Matuidi, N'Golo Kanté qui réalise une superbe saison avec Chelsea et qui aurait besoin d'un peu de repos, sera présent sur la pelouse du Stade de France. Un match aussi très important pour Hugo Lloris qui va égaler le record de sélection pour un gardien français depuis Fabien Barthez. Sur le terrain du Stade de France ce soir, un seul mot d'ordre pour la France, la victoire pour entretenir la bonne dynamique mais aussi la rivalité face à l'Espagne.



Les compos probables

France : Lloris (cap.) - Jallet, Koscielny, Umtiti, Kurzawa - Kanté, Rabiot - Dembélé, Griezmann, Lemar - Gameiro

Espagne : De Gea - Azpilicueta, Sergio Ramos (cap.), Javi Martinez, Jordi Alba - Herrera, Thiago, Koke, Isco - Morata, Aspas



Gameiro : "La France s'est rapprochée de l'Espagne"



Bleus - Gameiro : "La France s'est rapprochée... par Omnisport-fr



NICOLAS PELLETIER