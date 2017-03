Thauvin, la surprise de Deschamps

Ça y est, Didier Deschamps a dévoilé sa liste de 24 joueurs pour les matchs à venir contre le Luxembourg et l'Espagne dans 10 jours. Une liste de 24, car Paul Pogba sera suspendu contre le Luxembourg. Et Didier Deschamps nous a concocté quelques surprises pour le moins inattendues. Sport.fr en a sélectionné six.

Presnel Kimpembe (21 ans) - Paris Saint-Germain:

Le défenseur central du club de la capital avait déjà été appelé en équipe de France il y à tout juste un an. Costaud et performant dans les duels, le jeune Français possède un bon jeu de passe et une qualité certaine à la relance. En Ligue 1 il a été titulaire à 13 reprises cette saison. Son dernier match, disputé contre le Barça lors de la magnifique victoire 4 buts à 0.



Benjamin Mendy (22 ans) - AS Monaco:

Le joueur au 100 matchs de Ligue 1 a passé un véritable cap cette saison avec le club de la principauté. Titulaire indiscutable sur le flanc gauche de la défense, Benjamin Mendy sera en concurrence avec un Layvin Kurzawa en difficulté ces derniers temps. Coaché par Leonardo Jardim il réalise une saison brillante en Ligue 1 avec ces 3 passes décisives mais surtout son attitude offensive.



Corentin Tolisso (22 ans) - Olympique Lyonnais:

Tolisso va goûter à sa toute première sélection en Bleu, le milieu de terrain lyonnais a lui aussi passé un cap sous les ordres de Bruno Genesio. Récupérateur de ballon formidable, il gravit rapidement les échelons. Depuis le début de saison, il marque de nombreux buts. 6 exactement en Ligue 1 et totalise 3 passes décisives en 23 titularisation. Aujourd'hui, il est devenu indispensable dans le 11 lyonnais. Il compte également 17 sélections avec les espoirs.



Florian Thauvin (24 ans) - Olympique de Marseille:

Ancien Bastiais, puis Lillois, le jeune Marseillais va découvrir Clairefontaine. Champion du monde avec les U20, il aura à coeur de faire bonne impression avec le maillot Bleu. Après une année de galère à Newcastle en Angleterre, Thauvin s'est transformé depuis son arrivée à Marseille. Auteur d'une belle saison, il totalise 10 buts et 6 passes décisives.



Kylian Mbappé (18 ans) - AS Monaco:

Véritable star en équipe de France U19 avec le titre de champion d'Europe, le jeune Monégasque réalise une saison de haut niveau avec le club de la principauté. 10 buts et 5 passes décisives en championnat.



Ousmane Dembélé (19 ans) - Borussia Dortmund:

Lui a prit un gros risque en partant en Allemagne aussi tôt. Un risque payant, car si aujourd'hui il est sélectionné il le doit en parti à son club et à son association explosive avec Aubameyang. Déjà adopté par les supporters Outre-Rhin, il réalise une saison pleine avec 6 buts et 9 passes en Bundesliga.



Six joueurs qui représentent le futur de l'Equipe de France, avec ces noms Didier Deschamps a donc miser sur la jeunesse et l'avenir.



Greg Zerbone