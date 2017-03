Sur la route de la Russie, le Luxembourg

C’est un match important qui attend l’équipe de France demain soir (20h45) au Luxembourg. Une rencontre pour prendre de l’avance au classement du Groupe A dans un match qui peut paraître facile sur le papier. Attention, il ne faudra pas tomber dans le piège du Luxembourg (135e classement FIFA), dernier du groupe avec seulement 1 points et qui veut "emmerder" les Bleus.



Un très court déplacement pour atteindre le Luxembourg et jouer un match important pour la qualification à la Coupe du Monde 2018 qui se déroulera en Russie. La France arrivera sur le terrain Josy-Barthel en position de grand favori. Les petits jeunes de Didier Deschamps devront confirmer le statut dans ce groupe très relevé et surtout montrer un beau visage face à une petite équipe. Pour cela, Didier Deschamps devrait opter pour un 4-4-2 pas forcément très habituel, mais qui pourra permettre de placer le duo de l'Atlético Madrid à la pointe de l'attaque, Gameiro - Griezmann. Avec la forte présence des petits nouveaux dans l'effectif de l'équipe de France, les choix se compliquent pour "DD", tous devraient être remplaçants demain au coup d'envoi de la rencontre.



Kanté titulaire avec Rabiot ?

N'Golo Kanté sera titulaire face au Luxembourg après le forfait de Paul Pogba, c'est lui qui va prendre le contrôle du milieu de terrain de l'équipe de France. Il rayonne avec son club de Chelsea depuis le début de saison et devra confirmer cela avec les Bleus. Seule petite surprise, Rabiot va probablement être préféré à Matuidi pour cette rencontre. En effet Kanté et Rabiot se sont entraînés ensemble toute la semaine pour une possible titularisation du jeune milieu de terrain du PSG. Koscielny va glisser de la gauche vers la droite en défense centrale pour offrir une place à Umtiti. Une équipe qui devra faire le boulot, s'imposer avec la manière qui permettrait d'aborder l'avenir de la qualification pour la Russie plus sereinement.



Les Bleus devront faire attention à cette équipe du Luxembourg comme l'a confirmé le défenseur des Gunners en conférence de presse, Laurent Koscielny: "Il y a un grand écart avec le Luxembourg. Mais rappelez-vous l'Islande. Personne ne mettait une pièce sur eux à l'Euro et pourtant. Il faudra faire ce qu'il faut face au Luxembourg." Le message est donc passé !



La compo probable des Bleus : Lloris – Sidibé, Koscielny, Umtiti, Kurzawa – Rabiot, Kanté, Payet, Dembélé – Gameiro, Griezmann









NICOLAS PELLETIER