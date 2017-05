"Pitoyable", Deschamps répond enfin à Karim Benzema

Didier Deschamps a dévoilé sa liste pour les matchs de juin toujours sans Karim Benzema. Le sélectionneur en a profité pour répondre à la question sur le joueur du Real Madrid.

"Je m'attendais à une question sur le sujet. Je vais y répondre, et je ferai une seule réponse. L'équipe de France s'est construite avant l'Euro, s'est consolidée à travers la compétition puis la phase de qualification. Il y a un groupe dans lequel il y a un équilibre, une harmonie, une vraie dynamique qui s'est créée. J'ai fait confiance à des joueurs qui ont répondu sur le terrain. J'ai aussi incorporé de jeunes joueurs avec un fort potentiel, pour les préparer aux futures échéances. Je suis l'unique décideur et je prends des décisions dans un cadre sportif. Je suis là pour constituer un groupe et le collectif est au-dessus de tout. Je fais des choix pour ce que je pense être le bien de l'équipe de France. Je prends le temps de réfléchir avant chaque liste, et j'ai assume mes choix. J'ai toujours agi comme ça et je ne changerai pas."



Didier Deschamps a aussi répondu sur l'affaire du like Instagram de Karim Benzema sur une photo du rappeur Booba. Ce dernier avait remplacé les trois défenseurs de l'Atlético sur l'action de Benzema par Didier Deschamps, Manuel Valls et Olivier Giroud. Le sélectionneur a répondu avec un seul mot : "Pitoyable"



