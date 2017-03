N'Golo Kanté est heureux à Chelsea

Actuellement premier du championnat d'Angleterre, N'Golo Kanté est sur un petit nuage. Le milieu tricolore a rejoint Clairefontaine hier dans l'après-midi pour honorer une nouvelle sélection.

Malgré toute cette agitation positive autour de lui, Kanté garde la tête froide et semble imperméable à toute pression." Je suis vraiment content de ma saison, j'ai fait le bon choix en venant à Chelsea. On est en bonne position, on fait vraiment du bon boulot. De mon côté, c'est vrai que j'entends de belles choses à mon sujet. Ça fait plaisir mais j'essaye d'entendre sans écouter. L'important, c'est de travailler pour bien finir la saison", a lâché l'international français en conférence de presse".