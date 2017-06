Mercato des Bleus, on fait le point

C’est un mercato très agité qui attend l’équipe de France. Les recruteurs du monde entier observent les jeunes pépites françaises pour la saison prochaine. Dans le groupe, en dehors des futures stars, plusieurs joueurs sont aussi dans l’incertitude sur leur avenir.



L'AVENIR EST SCELLÉ



Pour plusieurs joueurs de l'équipe de France, l'avenir ne va pas changer pendant ce mercato. Comme Griezmann qui vient de confirmer qu'il reste à l'Atletico Madrid pendant la trêve estivale. Après plusieurs semaines d'incertitudes, il a attendu la décision du TAS pour faire un point sur son avenir. Avec la coupe du Monde en juin 2018, l'attaquant de l'équipe de France sera peut-être tenté par un départ en janvier prochain, date à laquelle le club de la capitale espagnole pourra recruter.



Au niveau des gardiens Lloris va rester à Tottenham la saison prochaine, ce poste est très particulier, pour bouger il faut qu'un gardien de standing international trouve un nouveau club. Le départ de David De Gea de Manchester United pourrait changer la suite pour le portier des Bleus qui pourrait prendre la suite de l'Espagnol à Manchester. Son coéquipier Benoît Costil, aura lui, l'esprit tranquille au moment de partir en vacances. La saison prochaine, il évoluera avec Bordeaux.



Au niveau de la défense des bleus, Koscielny, Umtiti, Varane, Kimpembe et Jallet ne sont pas sur le départ. Aucun mouvement n'est normalement à prévoir pour ces joueurs. Koscielny était annoncé comme un futur joueur de l'OM, mais lors de ces dernières semaines la piste est passée de très chaud à très froide. Le joueur va donc continuer avec Arsenal et jouera la Ligue Europa avec Arsène Wenger.



Les deux rivaux, Umtiti, Varane joueront encore les clasicos la saison prochaine, le premier qui a réalisé une bonne saison avec le Barça garde la confiance du nouvel entraîneur Ernesto Valverde et devient donc un titulaire indiscutable dans le plus grand club du monde. De l'autre côté le champion d'Europe sera un joueur du Real sauf offre importante Varane reste à Madrid.



Pour le reste de l'équipe, N'Golo Kanté, Paul Pogba, Adrien Rabiot Dimitri Payet et Florian Thauvin ne vont pas bouger pendant l'été. Même si pour ce dernier, le Milan AC reste sous le charme du joueur et pourrait transmettre une offre dans les jours qui arrivent, la direction de l'OM compte sur l'ancien du SC Bastia pour animer son secteur offensif la saison prochaine. La seule grosse incertitude réside au niveau d'Adrien Rabiot, même si le joueur et le PSG veulent continuer ensemble, plusieurs grands clubs en Europe pistent le jeune milieu de terrain dans l'optique d'un transfert pendant l'été.





ILS VEULENT BOUGER



Le moment que redoute le sélectionneur, c'est maintenant avec les noms qui suivent. À un an du prochain mondial en Russie, les joueurs qui arrivent vont devoir faire le bon choix pour figurer dans les 23 Bleus qui lutteront pour le titre final l'été prochain.



En commençant par Areola, le gardien du PSG l'a affirmé lui-même, il veut trouver un nouveau défi. Plusieurs clubs, dont Valence sont intéressés pour faire venir le portier du club de la capitale. Le joueur n'a pas convaincu Unai Emery avec ses prestations pendant l'année, un nouveau défi peut lui permettre de rebondir très vite. Il faudra qu'il trouve un poste de titulaire indiscutable car avec le probable retour de Mandanda à l'OM, le sélectionneur n'hésitera pas à rappeler le Phocéen.



En défense, l'agent de Lucas Digne a indiqué que le joueur ne va pas quitter le FC Barcelone lors du mercato. Mais d'après les journaux en Espagne, la tendance reste au départ pour l'ancien du PSG. Le Barça serait même prêt à prêter le joueur qui veut rester en Catalogne pour essayer de percer même si cela semble impossible. Deux autres latéraux, plus performants, vont agiter le mercato cet été. Benjamin Mendy et Sidibé, les deux joueurs de l'AS Monaco sont pistés par les plus grands d'Europe. Manchester City est sous le charme du premier même si depuis quelques jours City est moins présent sur le dossier.



Pour le deuxième plusieurs clubs de Premier League sont sur les rangs avec en premier, Arsenal qui aurait transmis une offre à Monaco pour s'attacher les services du joueur. Les deux joueurs devront surtout confirmer une bonne saison avec l'AS Monaco, à des postes moins concurrentiels qu'en attaque, les joueurs ont une marge plus importante mais Didier Deschamps sera attentif aux différentes performances des joueurs au moment de la liste finale.



Zouma sera lui aussi scruté par le sélectionneur pendant l'année qui arrive, le joueur de Chelsea devra retrouver sa place de titulaire dans l'équipe d'Antonio Conte ou alors trouver un nouveau club, Valence est intéressé par son profil dans l'optique de remplacer Mangala, encore faut-il que Chelsea s'accorde avec le club espagnol.



Des grosses interrogations arrivent au milieu de terrain, quel avenir pour Matuidi avec le PSG. L'ancien de l'ESTAC doit rencontrer les dirigeants du PSG pour parler de son statut, cette saison il a été souvent remplaçant avec le club de la capitale et voudra peut-être changer de club pour retrouver un peu de temps de jeu. Même problème pour Sissoko, après une saison à Tothenam, l'ancien de Newcastle va devoir retrouver du temps de jeu. La piste de l'OM est toujours active pour le milieu de terrain qui n'a pas fermé la porte au club phocéen et qui paraît très intéressé par le projet. Un bon moyen d'être visible par le sélectionneur avant de partir en Russie.



Tolisso est aussi au coeur du mercato des Bleus, le joueur possède plusieurs offres en Europe, la Juventus, le Bayern, Chelsea ou encore Arsenal veulent s'offrir le joueur de l'OL. Des offres arrivent au club mais pour le moment aucun club n'a donné le montant minimum pour s'adjuger le départ de Tolisso de Lyon.



Thomas Lemar va devoir bien réfléchir, avec les offres qui arrivent de Tottenham, Arsenal et la Juventus, le joueur de la Principauté veut se donner du temps pour ne pas gâcher son année avant la Coupe du Monde. Le cas Dembélé est aussi un mystère, après les départs de Tuchel, coach de Dortmund et d'Aubameyang, avec qui le joueur était en pleine confiance, il doute. Le Barça étudie depuis plusieurs mois comme lors du précédent mercato, le dossier du joueur et pourrait transmettre une offre à Dortmund dans les prochains jours. Même si l'ancien de Rennes veut pour le moment se projeter avec le club allemand la saison prochaine.



Trois joueurs sont au coeur de l'actualité mercato depuis plusieurs mois, Mbappé, Giroud et Lacazette. Le premier, la révélation de la Ligue 1 cette saison ne voudrait pas quitter Monaco cet été mais le club qui regarde les grosses offres arrivées sur le bureau apparait de plus en plus comme un potentiel vendeur. Reste à savoir maintenant, en cas de vente, quel sera le montant du transfert. Le jeune joueur pourrait devenir le joueur le plus cher de l'histoire du football mondial.



Le deuxième est au coeur de l'actualité mercato, Giroud est annoncé comme partant d'Arsenal par la presse anglaise mais le joueur ne veut pas confirmer cette information. En France, il est annoncé comme la piste principale de l'OM en attaque, reste à savoir si le joueur est toujours aussi chaud pour venir sur la Canebière qui l'attend.



Enfin Alexandre Lacazette est dans le flou total. Annoncé comme le futur attaquant pour remplacer Griezmann à l'Atletico, la decision du TAS a mis un gros coup sur la tête du joueur de l'OL qui ouvre maintenant la brèche d'un possible transfert lors de ce mercato. Mais cela veut donc dire que le joueur restera sans joueur pendant 6 mois, pas certain que DD soit d'accord avec cette hypothèse. Arsenal et Dortmund sont sur le coup pour recruter l'attaquant de Lyon. NP