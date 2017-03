Mbappé fait des éloges hors des frontières

Kylian Mbappé à déjà des idoles en Espagne. En effet, ce mercredi matin, il est en Une de Marca et de AS, un événement qui est très rare dans ce genre de quotidien.

Kylian Mbappé et ses dernières performances ne passent pas inaperçues en Espagne. En effet, le Real Madrid le surveille de très près et ce matin la presse a décidé de donner un petit coup de pouce aux Merengue en faisant sa Une sur le jeune Français et voila ce qu'on pouvait y voir.



Pour Marca, " le bijou du mercato"







Pour AS, " Fasciné par Mbappé "



Buenos días, aquí tenéis la #PortadaAS del 22 de marzo de 2017 pic.twitter.com/7GRilEGFXZ — AS (@diarioas) 22 mars 2017