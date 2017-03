Mbappé du Rocher à Clairefontaine ?

C'est à 14 heures que Didier Deschamps devrait communiquer sa liste pour les prochains matchs de l'Equipe de France contre le Luxembourg et l'Espagne les 25 et 28 mars prochains. Et de nombreuses questions se posent. Comme la possible venue de Kylian Mbappé sous le maillot tricolore. Révélation de la Ligue 1, il a encore marqué hier soir face à Manchester City et va disputer à 18 ans un quart de finale de Ligue des Champions.

Kylian Mbappé ne s'attendait sans doute pas à devenir aussi important dans l'effectif de Leonardo Jardim en début de saison. Le jeune footballeur (18 ans) pourrait bien être récompensé de tout ces efforts en club cet après-midi. En effet, le sélectionneur tricolore va communiquer sa liste des 23 à la presse. Et pour être tout à fait clair, il y a une chance que le nom de Kylian Mbappé se retrouve au milieu des Griezmann, Matuidi, Payet ou encore Kanté. Ca serait forcément une consécration pour lui et ces dernières prestations en championnat ou même en Ligue des champions ne vont pas faire penser le contraire.



Auteur de deux buts contre City. Un au match aller, un autre au retour, le petit Prince du Rocher montre tout son potentiel et pourrait bien séduire Deschamps dès aujourd'hui. Après restons malgré tout réalistes, Mbappé est très jeune et pas sûr que le sélectionneur des Bleus convoque le petit prodige tout de suite. Il devrait attendre et voir comment évolue l'attaquant Monégasque avec son club jusqu'à la fin de la saison. Alors Mbappé va-t-il rejoindre Clairefontaine dès aujourd'hui ? Chacun se fera sa propre opinion. Ce qui est sûr et certains, c'est que le joueur portera un jour le maillot de l'Equipe de France. Reste à savoir quand ?



