Mbappé dans la cour des grands

C’est fait, Kylian Mbappé a été appelé par Didier Deschamps ce jeudi pour les deux prochains matchs de l’équipe de France contre le Luxembourg et l’Espagne. Une annonce surprenante mais totalement méritée.



Kylian Mbappé va découvrir l'équipe nationale. A 18 ans, il fait partie des joueurs les plus jeunes à être appelé en équipe de France. Une sélection plus que méritée, car l'attaquant des rouge et blanc s'est révélé au sein d'une équipe qui joue le titre. Si Monaco est aussi impressionnant, les joueurs de Jardim le doivent en partie au jeune Mbappé. Il possède des stats époustouflantes avec l'ASM. 10 buts ainsi que 5 passes décisives en championnat. Pour la Ligue des Champions, il a été l'un des artisans majeurs de la qualification monégasque avec deux buts face aux Sky Blues de Manchester City.



La Liste de Didier Deschamps

GARDIENS : Areola (Paris-SG), Costil (Rennes), Lloris (Tottenham/ ANG)



DÉFENSEURS : Kimpembe (Paris-SG), Koscielny (Arsenal/ ANG), Kurzawa (Paris-SG), Mendy (Monaco), Rami (Séville FC/ ESP), Sagna (Manchester City/ ANG), Sidibé (Monaco), Umtiti (FC Barcelone/ ESP)



MILIEUX : Kanté (Chelsea/ ANG), Lemar (Monaco), Matuidi (Paris-SG), Pogba (Manchester United/ ANG), Rabiot (Paris-SG), Tolisso (Lyon)



ATTAQUANTS : Dembélé (Borussia Dortmund/ ALL), Gameiro (Atlético de Madrid/ ESP), Giroud (Arsenal/ ANG), Griezmann (Atlético de Madrid/ ESP), Mbappé (Monaco), Payet (Marseille), Thauvin (Marseille)