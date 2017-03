Les réactions sur le Rocher

Après une qualification pour un quart de finale de Ligue des Champions, les joueurs de l'AS Monaco surtout Benjamin Mendy et Kylian Mbappé vivent un rêve éveillé.

Des réactions relayées sur le compte twitter du club de la principauté.



Mbappé: " Depuis tout petit je rêve d'atteindre l'équipe de France. Tout Français rêve de représenter son pays".



Mendy: " C'est beaucoup d'émotions. Ca fait longtemps que l'on attend cela. On travaille pour aller le plus haut possible".



A noter que Bernardo Silva et Joao Moutinho ont également été appelés en équipe nationale du Portugal.