Les 11 travaux de Deschamps face au Luxembourg

C'est reparti pour la bande à Deschamps. L'équipe de France attaque les chose sérieuses samedi à 20 h 45 face au Luxembourg. Un match comptant pour le groupe A des éliminatoires à la Coupe du monde 2018 en Russie. Pour le moment, les Bleus sont premiers avec 10 points et le Luxembourg lanterne rouge avec un seul petit point. Malgré tout, il reste beaucoup d'interrogations à propos du 11 que pourrait aligner Didier Deschamps. Sport.fr s'est penché sur la question avec deux catégories : titulaires indiscutables et joueurs incertains.



Samedi, les Français devront ramener une victoire obligatoire. Ils partiront nettement favoris face à une équipe du Luxembourg qui a déjà encaissé 9 buts en 3 matchs. Attention tout de même à l'excès de confiance et au syndrome du premier match de l'année en sélection. Autre point, le 11 Français suscite de nombreuses interrogations. Didier Deschamps est confronté à des problèmes de riches.





Les titulaires indiscutables





Pour commencer, on devrait retrouver Hugo Lloris dans les cages de l'Equipe de France. Le portier de Tottenham est généralement capitaine et le sélectionneur a une confiance aveugle en lui. Sérieux, appliqué il a joué les trois derniers matchs de qualification, d'ailleurs avec 3 victoires à la clé. Enchaînons avec la défense centrale et là, ce devrait être le défenseur d'Arsenal, Laurent Koscielny avec Umtiti ou Rami. Pour le flanc droit, même s'il réalise de bons matchs on imagine mal Christophe Jallet prendre la place d'un Djibril Sidibé en pleine forme et qui rayonne avec l'AS Monaco.



Le milieu de terrain de Didier Deschamps ne devrait pas contenir de surprises. En l'absence de Pogba, outre N'Golo Kanté qui devrait être titulaire sans aucune exception notamment avec la saison qu'il réalise au sein des Blues de Chelsea, Matuidi pourrait également prendre place dans ce secteur.



Enfin l'attaque avec Dimitri Payet et Antoine Griezmann serait logique au vu de leurs dernières prestations et de leur importance dans le groupe. Reste à savoir qui les accompagnera.





Les incertains





Dans cette liste, il y a des incertains en défense centrale. On l'a bien compris Koscielny a sa place, pour le reste ça se joue entre Umtiti et Rami. Beaucoup pourraient penser qu'il n'y a pas débat, pour Deschamps cela pourrait être différent. Le défenseur du Barça réalise une très belle saison et a été la révélation de l'Euro 2016, mais il n'a plus foulé la pelouse avec le maillot tricolore depuis quatre matchs. Pour Adil Rami, il était titulaire lors du match amical conte la Côte d'Ivoire aux côtés de Koscielny et les Bleus n'avaient pas encaissé de buts.



Sur le côté gauche le duel entre Mendy et Kurzawa tient toutes ses promesses. Qui Deschamps va-t-il aligner ?

Il pourrait bien faire confiance à Benjamin Mendy plutôt qu'à un Kurzawa en plein doute qui avait marqué un but contre son camp lors de la fabuleuse remontada du Barça. Là aussi le choix est incertain. Pour le milieu, tout dépendra du système de jeu du coach, mais s'il décide de jouer en 4-3-3, la lutte serait intense entre Tolisso, Bakayoko et Adrien Rabiot. Ce dernier semble tout de même avoir les faveurs des pronostics.



Pour finir le secteur offensif. Et c'est là que pourrait se trouver la plus grosse surprise. Si on se réfère aux derniers systèmes du sélectionneur, il devrait proposer une formation en 4-2-3-1. Griezmann et Payet semblent être certains de participer, pour le reste Olivier Giroud ou Kévin Gameiro en pointe et il resterait une place à prendre. Et là bien malin celui qui saurait qui de Mbappé (12 buts), Dembélé (6 buts - 9 passes), Thauvin (10 buts) ou encore Thomas Lemar (7 buts - 6 passes) sera titulaire samedi au Luxembourg.



Chez Sport.fr on se mouille et on vous donne notre compo probable:



Lloris / Sidibé - Koscielny - Umtiti - Kurzawa / Kanté - Matuidi / Payet - Griezmann - Lemar / Giroud.



Greg Zerbone