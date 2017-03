Le programme des Bleus pendant la semaine

Découvrez le programme détaillé du prochain stage de l'Equipe de France, qui débute aujourd'hui jusqu'au 28 mars.



Lundi 20 mars

12h00 : rassemblement des joueurs à Clairefontaine

14h45 : point presse de Didier Deschamps

15h30 : entretiens individuels

17h00 : entraînement



Mardi 21 mars

15h45 : point presse des joueurs

17h00 : entraînement



Mercredi 22 mars

Journée à huis clos + entraînement



Jeudi 23 mars

15h45 : point presse des joueurs

17h00 : entraînement



Vendredi 24 mars

Transfert au Luxembourg

15h15 : conférence de presse de Luc Holtz (sélectionneur du Luxembourg) et un joueur.

16h15 : entraînement de l'Equipe du Luxembourg.

17h00 : conférence de presse de Didier Deschamps et un joueur, au stade Josy Barthel (Luxembourg)

18h00 : entraînement de l'Equipe de France.



Samedi 25 mars

20h45 : Luxembourg-France au stade Josy Barthel à Luxembourg



Dimanche 26 mars

11h45 : point presse joueurs

17h00 : entraînement



Lundi 27 mars

17h00 : conférence de presse de Didier Deschamps et un joueur au Stade de France

18h00 : entraînement de l'Equipe de France, ouvert 15 minutes aux médias

19h30 : conférence de presse de Julen Lopetegui (sélectionneur de l'Espagne) et un joueur au Stade de France

20h15 : entraînement de l'Equipe d'Espagne, ouvert 15 minutes aux médias au Stade de France



Mardi 28 mars

21h00 : France-Espagne au Stade de France