Le maillot Bleu lui va comme un gant

Ce soir l'équipe de France défie l'Espagne pour un match amical. Les Bleus vont retrouver une équipe espagnole qui reste sur un succès contre Israël vendredi soir 4-1. Les hommes de Lopetegui seront au Stade de France avec un objectif précis, remporter cette rencontre. Pour cela il faudra tromper la vigilance du gardien Français Hugo Lloris.

A 30 ans, Hugo Lloris va connaître ce soir sa 87ème sélection sous le maillot tricolore. Avec cette stat il entrera dans le top 10 du nombre de caps en Bleus. Mieux encore, le portier de Tottenham va égaler le mythique gardien de l'équipe de France Fabien Barthez. Il devrait donc très prochainement entrer dans l'histoire en devenant le gardien à compter le plus de sélections avec le coq. Un record qu'il doit en grande partie à Didier Deschamps qui lui à toujours fait confiance.



Au delà de cette confiance, il porte le brassard de capitaine en sélection mais également dans le nord de l'Angleterre avec son club de Tottenham. Sous le maillot des Spurs, il a disputé 25 rencontres de championnat cette année et il y est pour beaucoup dans la magnifique saison du club entraîné par Mauricio Pocchetino qui se trouve actuellement à la deuxième place du championnat d'Angleterre avec 59 points et 7 longueurs d'avance sur le 5ème Manchester United.



Au club depuis de nombreuses années, il a été accepté par les supporters et compte une très belle cote de popularité au seins de la maison Spurs. Même si l'international français est bien en Angleterre, il pourrait partir dès cet été rejoindre un club bien plus prestigieux. En effet selon les médias espagnols, le capitaine des Bleus serait dans la short liste du Real Madrid pour succéder à Keylor Navas en concurrence avec Thibault Courtois.



Lloris, l'indéboulonnable

S'il y a bien un joueur qui est devenu indispensable sous les ordres de Deschamps, c'est bien lui. Avec 86 sélections, il est toujours là et personne n'est parvenu à lui prendre sa place. Pourtant la concurrence est forte. Steve Mandanda, Benoît Costil, Stéphane Ruffier, Alphonse Aréola ou bien plus récemment Alban Lafont, aucun de ces joueurs n'a vraiment réussi à lui prendre la place.



Ce qui peut aussi plaider en sa faveur est sans nul doute son exemplarité. Lloris est un joueur calme, respectueux et qui montre l'exemple. Un comportement qui rentre parfaitement dans l'esprit et la mentalité du sélectionneur tricolore. L'ex gardien de Nice, passé par l'OL ne rate jamais le moindre match, il ne passe jamais à côté de ces rencontres et montre une certaine régularité vis-à-vis d'un poste difficile à tenir et qui demande une concentration à toute épreuve.



Ce soir il devrait honorer sa 87ème sélection contre l'Espagne qu'il connaît bien. En 4 rencontres contre la Roja, il en a remporté seulement une seule, c'était en 2014. Pour le reste le bilan est plus mitigé 3 défaites en 2010, 2012 et 2013. Ce soir, il tentera de réaliser un 41ème clean sheet en sélection, Barthez quant à lui en compte 50.



Greg Zerbone