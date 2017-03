La France perd au Stade de France

L'équipe de France s'incline au Stade de France face à l'Espagne (0-2) lors d'une rencontre amicale. La rencontre a permis à Didier Deschamps de procéder à une large revue d'effectif. Le prochain rendez-vous des Bleus, en juin, face à la Suède sera autrement plus important car qualificatif pour la Coupe du monde 2018.

L'Espagne avait quitté l'Euro 2016 par une défaite au Stade de France face à l'Italie (0-2). C'est sur ce même score, , mais avec la victoire cette fois, que les Espagnols quittent l'enceinte de Saint-Denis. Invaincue depuis l'Euro 2016, accrochée une seule fois lors d'un nul avec l'Italie en qualification de la Coupe du monde 2018, l'Espagne a fait preuve d'une meilleure maîtrise technique sur l'ensemble de la rencontre.



On retiendra avant tout que l'arbitrage vidéo a permis d'accorder un but à l'Espagne alors que les arbitres l'avaient d'abord refusé pour hors-jeu. Au début de la deuxième période, l'assistance vidéo avait révélé un hors-jeu de Layvin Kurzawa au début d'une action qui avait mené à un but d'Antoine Griezmann (48e). Une première historique. Dans le dernier quart d'heure de la rencontre, c'est un scénario inverse qui s'est produit. D'abord signalé hors jeu quand il a marqué le but du 2-0, Delofeu a vu sa réalisation valider ensuite après le visionnage des images par l'assistant vidéo. Les Bleus ont concédé l'ouverture sur un penalty, transformé par David Silva (1-0, 68e), quelques minutes auparavant.



La France concède sa première défaite depuis la finale de l'Euro.