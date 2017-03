L'objectif du Luxembourg : "emmerder" les Bleus

Le sélectionneur du Luxembourg a confié ses attentes avant la venue ce samedi, en éliminatoires du Mondial 2018, de l'équipe de France.



Luc Holtz, auprès du Parisien, espère que ses joueurs parviendront à faire douter le groupe de Didier Deschamps. "L'objectif, c'est d'emmerder la France. Ce sera le slogan. J'espère que les Bleus cravacheront jusqu'à la fin s'ils veulent gagner. En même temps, je regarde le niveau de vos joueurs et je ne vais pas faire le malin. J'ai des mecs qui ne sont pas titulaires dans leurs clubs. Les vôtres brillent au PSG, à l'Atletico Madrid ou à Chelsea. Normalement, on n'a aucune chance. Mais on n'aura aucune crainte." 135e au classement FIFA, le Luxembourg est dernier du groupe A avec un seul point.