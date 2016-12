L'équipe de France réalise la plus belle progression de l'année

L'équipe de France boucle l'année 2016 à la 7e place du classement FIFA. Vingt-cinquième en décembre 2015, c'est la sélection qui a le plus progressé en une année.

L'équipe de France, faute d'avoir remporté son Euro, reçoit un lot de consolation. La FIFA lui décerné le titre honorifique de la nation ayant le plus progressé cette année. Elle souligne que l'équipe de Didier Deschamps est celle qui a "glané le plus de points depuis décembre 2015". Au cours de cette année 2016, les Bleus présentent un bilan de 13 victoires en 17 matchs, avec 3 nuls et 1 seule défaite... en finale de l'Euro face au Portugal (1-0 a.p.).



Les dix premiers du classement FIFA, toujours emmené par l'Argentine, n'ont pas bougé. L'Argentine achève 2016 à la première place juste devant son grand rival, le Brésil, les champions du monde allemands et le Chili. L'Albiceleste de Lionel Messi (dix victoires en 15 rencontres cette année) a pris le leadership en avril aux dépens de la Belgique (désormais 5e devant la Colombie) pour ne plus l'abandonner depuis. Le Portugal est 8e, l'Uruguay 9e et l'Espagne, 10e.



Classement mondial FIFA (décembre 2016)

1. Argentine 1634 (mois précédent : 1)

2. Brésil 1544 (2)

3. Allemagne 1433 (3)

4. Chili 1404 (4)

5. Belgique 1368 (5)

6. Colombie 1345 (6)

7. FRANCE 1305 (7)

8. Portugal 1229 (8)

9. Uruguay 1187 (9)

10. Espagne 1166 (10)