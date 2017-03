Kanté et Rabiot ont fait bande à part

A l'occasion du 2e jour du rassemblement de l'équipe de France avant les matchs contre le Luxembourg et l'Espagne, deux joueurs se sont entraînés en marge du groupe ce mardi. Les milieux de terrain N'Golo Kanté et Adrien Rabiot ont en effet effectué une séance individualisée en raison de petits pépins physiques sans gravité. Le staff de l'équipe de France n'est pas pour autant inquiet mais préfère rester prudent avec le Parisien et le joueur de Chelsea.