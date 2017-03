Jallet : "on aimerait bien revoir Karim en équipe de France"

Christophe Jallet a évoqué l'absence de Karim Benzema en équipe de France et pour lui, l'ancien attaquant des Bleus doit revenir.



Le latéral de l'Olympique Lyonnais milite pour le retour de l'attaquant du Real Madrid, tout en avouant n'avoir aucun pouvoir de décision. "Des joueurs se sont exprimés vis-à-vis du fait qu'on aimerait bien revoir Karim en équipe de France. De toute façon, des joueurs de ce talent, on n'en a pas beaucoup. Evidemment, on a besoin de toutes nos forces pour être le plus compétitif possible. Maintenant, il s'est passé des choses et malheureusement, on n'est pas décisionnaires de tout cela. C'est le football actuel, des fois l'extra-sportif prend le pas sur le sportif et on ne le maîtrise pas." (RMC)