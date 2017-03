Giroud, l'indispensable

Il est toujours là ! C’est le résistant de l’équipe de France, à l’heure de la jeunesse qui explose dans notre pays au niveau du secteur offensif, Olivier Giroud, 30 ans, reste présent dans la liste de Didier Deschamps malgré les difficultés qu'il rencontre avec son club d'Arsenal. Son atout principal ? Lorsqu’il est sur le terrain avec la sélection, l’attaquant des Gunners est toujours décisif.



C'est un peu le taulier de l'équipe de France, seulement 7 titularisations avec Arsenal cette saison mais l'attaquant est toujours présent dans la liste de Didier Deschamps. Un acte de confiance du sélectionneur mais aussi une récompense du travail effectué par Giroud sur le terrain et dans le vestiaire des Bleus. Il ne sera certainement pas titulaire demain face au Luxembourg, Deschamps devrait aligner le duo de l'Altético Madrid qui fonctionne parfaitement en club, Griezmann - Gameiro. Comme avec les Gunners, la concurrence est forte en sélection, Olivier Giroud, est en grande difficulté depuis plusieurs mois avec Arsenal, barré par Alexis Sanchez.



Avec les Bleus, il a su s'extirper de l'ombre de Karim Benzema avec une grande réussite et les critiques sur sa personne ne sont pas toujours constructives, peut-être faudrait-il arrêter de remettre son statut en cause à chaque rassemblement de l'équipe de France ? C'est vrai, il a perdu sa place de titulaire en club, mais cela n'a pas vraiment influencé le choix du sélectionneur tricolore car avec les Bleus, l'attaquant est performant.





Où ira-t-il cet été ?



À la fin de la saison, le natif de Chambéry pourrait même quitter le club d'Arsenal et ce départ pourrait être lié à la future annonce d'Arsène Wenger sur son avenir. Depuis son arrivée à Arsenal le coach français lui fait preuve d'une énorme confiance, même dans les périodes comme cette année avec une concurrence et des blessures, Arsène Wenger ne doute jamais de son avant-centre, quand Wenger fait appel à lui, Giroud est répond présent. Il est actuellement sous contrat avec Arsenal jusqu'en juin 2019 et pourrait être tenté lors du mercato estival, de découvrir un nouveau challenge et de se lancer un nouveau défi pour venir relancer sa carrière. Depuis plusieurs semaines son nom est évoqué avec insistance, sur la Canebière, même le principal intéressé a confirmé l'intérêt du club Olympien : "l'OM ? Un jour, pourquoi pas, il ne faut jamais dire non".



Pour lui son avenir passe d'abord par l'Angleterre, mais le challenge de l'Olympique de Marseille pourrait lui permettre d'avoir une place importante dans l'effectif et surtout une visibilité auprès du sélectionneur de l'équipe de France. Retrouver le Sud de la France serait peut-être observé comme un échec pour les spécialistes. Reste à savoir si le Gunners choisira le domaine sportif ou financier (un transfert en Chine est évoqué). Son histoire du côté de la capitale Anglaise semble prendre fin, mais avec Olivier Giroud, il ne faut jamais affirmer qu'il ne choisira pas l'option de la résistance.



NICOLAS PELLETIER