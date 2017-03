Giroud : "Il m'arrive de prier en plein match"

Probable titulaire ce soir au Luxembourg, Olivier Giroud a expliqué dans les pages de L'Equipe Magazine qu'il en appelle parfois à une aide divine pendant les matches. "Il m'arrive de prier en plein match. Parfois, tout ne va pas comme tu voudrais, tu sollicites l'aide de Jésus. Ça me fait du bien pour me reconcentrer, me focaliser sur l'essentiel. Lui parler me permet de faire le vide. Ça ne dure que quelques secondes, mais ça m'aide à évacuer ma frustration", a révélé l'attaquant d'Arsenal et des Bleus.