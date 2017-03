France-Espagne battu à l'audimat !

Ça n'arrive pas tous les jours. Malgré le prestige de l'affiche, France-Espagne, la rencontre amicale de l'équipe de France, diffusée par TF1, a été battue à l'audimat !

La défaite de la France face à l'Espagne (0-2) a réuni 5.974.000 téléspectateurs de moyenne avec 24,7 % de part d'audience et même un pic à 7 millions en fin de match. Une très bonne audience pour une rencontre amicale. Mais surprise, TF1 ne se classe que deuxième des chaînes nationales, derrière la série de France 3 : Capitaine Marleau (6,3 millions de téléspectateurs et 25 % du public de quatre ans et plus, selon Médiamétrie).



Samedi, le match de qualification pour la Coupe du monde 2018, Luxembourg-France (1-3), avait attiré en moyenne 6,2 millions de téléspectateurs sur TF1 (29% de part d'audience). Cette fois, TF1 avait fait la course en tête.